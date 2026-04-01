自転車の交通違反について、１６歳以上を対象にした「青切符」制度の運用が４月１日から始まりました。札幌では早くも警察が違反をした人に青切符を交付しました。１日から１６歳以上を対象に、自転車の１１３の行為が反則金を伴う「青切符」の対象になります。札幌では１日朝、警察が街頭指導が行い、違反をした人に「青切符」を交付しました。（警察官）「警察官が止まってくださいと言って、車の信号機で止まらないで左折したの