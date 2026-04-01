9日に開幕する海外メジャー「マスターズ」を主催するオーガスタ・ナショナルGCが声明を発表。活動休止を発表したタイガー・ウッズへの支持を示した。【実際の写真】拘留されたタイガー・ウッズ会長のフレッド・リドリー氏が、「オーガスタ・ナショナルGCとマスターズは、健康に専念するタイガー・ウッズを全面的にサポートする。タイガーは来週、会場に来ることはできないが、オーガスタで彼の存在を感じることができるだろう」と