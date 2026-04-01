◇サッカー国際親善試合 日本1-0イングランド(現地31日、ウェンブリー・スタジアム/イングランド)サッカー日本代表はイングランドとの強化試合に三笘薫選手（ブライトン/イングランド）のゴール1−0で勝利。アウェーでの状況ながら、FIFAランク4位の強豪イングランドに史上初めて勝利をもぎ取りました。特にこのヨーロッパ勢相手に非常に好結果を残す日本代表。22年ワールドカップではドイツ、スペインと優勝候補に勝利。23年には