「ごみ清掃芸人」として活動する、お笑いコンビ「マシンガンズ」の滝沢秀一さんが自身のＸを更新。"今日のごみトリビア" を紹介しました。【写真を見る】【 ごみ清掃芸人 】「結び目同士を繋いでくれている方がいます。運ぶのが一回で済むので、僕らは神ごみと呼んでいます」【マシンガンズ滝沢】滝沢秀一さんは、「23区はまだレジ袋でごみを出せますが、時折、結び目同士を繋いでくれている方がいます。運ぶのが一回で済むので、