新潟県柏崎市で石材製品の販売を手掛けてきた淵岡商事が、新潟地裁長岡支部より破産開始決定を受けたことが分かりました。 民間の信用調査会社・東京商工リサーチによりますと、淵岡商事は江戸時代後期に創業し、1951年1月に法人化。墓石を中心とした石材製品の販売を主力事業としており、新潟県内の地域石材店にとどまらず、長野県・福島県・山形県の石材店へも広域に販売を展開してきました。ピーク時となる1989年3