◇W杯欧州プレーオフA組決勝イタリア 1―1（PK1―4） ボスニア・ヘルツェゴビナ（2026年3月31日ボスニア・ヘルツェゴビナゼニツァ）3大会連続プレーオフでW杯出場を逃したイタリア代表のガットゥーゾ監督が、「申し訳ない」と口にした。3月31日に行われたボスニア・ヘルツェゴビナとのW杯欧州プレーオフA組決勝で、1―1の延長から突入したPK戦の末に1―4で敗れ、敗退した。地元メディアによると指揮官は敗戦後、公共