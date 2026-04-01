フジテレビの生田竜聖アナが、1日までに自身のインスタグラムを更新。同日放送の『めざましテレビ』に不在の理由を明かしている。【写真】なるほど！フジ生田竜聖アナ『めざまし』不在の理由を明かす生田アナは3月31日に「4月から生田のお休みが金曜日から水曜日に変わります！明日のめざましに私はおりませんが、金曜日とお間違えのないようにお気をつけください！！！よろしくお願いします！」報告した。生田アナは1988年6