中道改革連合は1日、党本部事務局を発足させた。立憲民主党と公明党の事務局からそれぞれ9人ずつが出向し、専属職員18人の陣容となった。衆院選前に急きょ結党した中道にはこれまで党職員がおらず、立憲と公明のスタッフがボランティアで対応するなど、イレギュラーな状態が続いていたが、このタイミングで事務局体制を整えた。発足式であいさつした階幹事長は中道の現状について「地方組織もない、参議院議員もいない、お金もない