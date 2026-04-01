【ケープカナベラル（米フロリダ州）＝中根圭一】アポロ計画以来約半世紀ぶりとなる有人の月周回探査計画「アルテミス２」の打ち上げを控え、米飲食チェーン「クリスピー・クリーム・ドーナツ」は３月３１日、米国内の店舗で特製ドーナツの販売を３日間限定で始めた。１０日間の月周回飛行を盛り上げようと、アルテミス２を記念したドーナツを企画。宇宙をイメージした青いペーストをドーナツに塗り、銀河系を思わせる渦巻き状