香川県立高松北高（高松市）フェンシング部顧問の男性教諭（３９）が昨年７月、部員の男子生徒に平手打ちをする体罰をした問題で、男性教諭が他にも複数の部員に不必要な回数の基礎練習を強要していたことが、同校などへの取材でわかった。学校側は保護者の指摘に「不適切な指導」と認めた。県教委も男性教諭のこれまでの指導について調査を進め、今年３月３０日付で男性教諭を文書訓告処分とした。同校や複数の保護者によると