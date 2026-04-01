1日午前10時すぎ、栃木県で最大震度5弱を観測する強い地震がありました。1日午前10時6分ごろ、栃木県で強い地震があり、栃木県真岡市で震度5弱、震度4を福島県、茨城県、埼玉県、栃木県、千葉県、震度3を東京都と群馬県で観測しました。気象庁によりますと、震源地は茨城県南部で、震源の深さは約50キロ、地震の規模を示すマグニチュードは5.0となっています。この地震による津波の心配はありません。気象庁は今後1週間程度、最大