◇インターリーグホワイトソックス2―9マーリンズ（2026年3月31日マイアミ）ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）が31日（日本時間4月1日）、敵地でのマーリンズ戦に「2番・一塁」で先発出場。第2打席でメジャー初適時打となる先制の中前打を放ち、開幕から5試合連続安打とした。安打以降は2打席連続三振で、4打数1安打1打点で打率は.278。チームは逆転負けで開幕から5試合で1勝4敗。平均失点が8.4点と3年連続100敗を喫