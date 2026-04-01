専門家によると、早産は米国をはじめとする各国で増加傾向にある/Jennifer Brückner/picture alliance/Getty Images via CNN Newsource（CNN）プラスチックの柔軟性を高める目的で日用品や医療用具などに広く使用されている2種類の化学物質について、早産や新生児の死亡との関係を指摘する最新研究結果が発表された。2018年には世界で約200万人の早産と、7万4000人の新生児の死亡に関係した可能性があるとしている。米国では