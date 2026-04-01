22年のNHK大河ドラマ「鎌倉殿の13人」などに出演した加藤小夏（26）が1日、インスタグラムを更新。3月31日にサンミュージックを退社し、市川実日子（47）が所属するスールキートスに所属すると発表した。加藤は「いつも応援してくださっていいつも応援してくださっている皆様、関係者の皆様へ。この度、3月31日をもちましてサンミュージックプロダクションを退社いたしましたことをご報告いたします。13歳の頃からこれまで、本当に