三井不動産ホテルマネジメントは3月30日、「ニューズウィーク日本版 SDGsアワード2025」にて、新設された特別賞を受賞したことを発表した。ニューズウィーク日本版 SDGsアワード2025特別賞を受賞同アワードは、持続可能な社会の実現に向けた優れた取り組みを実践する企業・団体を表彰するもので、新設された特別賞は、長期にわたり発展的なSDGs活動を継続する企業へ贈られる。今回は2021年から続く「HAPPY SMILE ART in 三井ガー