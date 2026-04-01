毎週水曜あさ 7:05 よりテレ東系列「おはスタ」番組内、ちびゴジラ公式Youtubeにて約3分くらいで放送中の『ちびゴジラの逆襲』は、4月1日より「最強」を目指すゆるカオスショートアニメからタイトルを『トキ☆メキ!ちびゴジラプリンス♪』に一新する。「キラキラ青春ノンストップ成長アイドルストーリー」として内容を大リニューアルし、ちび怪獣たちがトップアイドルを目指す「アイドルの卵」として登場する……というエイプリル