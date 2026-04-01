北中米Ｗ杯欧州予選プレーオフＡ組決勝（３１日＝日本時間１日）、Ｗ杯優勝４度のイタリアはボスニア・ヘルツェゴビナに１―１から延長を経て、突入したＰＫ戦（４―１）の末に敗れ、３大会ぶりの本大会出場を逃した。前半１５分に先制に成功するも同４１分にＤＦアレッサンドロ・バストーニ（インテル）が一発退場。数的不利となる中、ＰＫ戦では１人目のＦＷピオ・エスポージト（インテル）が失敗するなど、２人が外した。英