3月29日の放送をもって、昨年12月末でフジテレビを退社した藤本万梨乃アナ（30）が情報番組『Mr.サンデー』を卒業した。後任の新MCとして小室瑛莉子アナ（27）が決定。背景には佐々木恭子アナウンス局次長（53）の“鶴の一声”があったという。フジ関係者は言う。「同番組は2010年に宮根誠司さんをMCに迎えた報道局の看板番組です。歴代の相棒には、初代の滝川クリステルさん以降、椿原慶子アナ、三田友梨佳アナ、山粼夕貴ア