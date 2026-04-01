石塚裕惺が一時同点のタイムリーツーベースヒット 3月29日、鎌ヶ谷スタジアムで行われたイースタン・リーグの日本ハムファイターズ戦に、「3番・遊撃」で先発出場した石塚裕惺は、4打数1安打1打点。一時同点となるタイムリーツーベースヒットを放ち、打率.353と打撃好調を維持し、1軍昇格へ阿部慎之助監督にアピールした。 7回、2アウト1、2塁のチャンスの場面で打