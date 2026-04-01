USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK8.938.697.019.24 1MO9.587.427.998.20 3MO9.507.058.298.08 6MO9.576.968.528.04 9MO9.577.028.628.13 1YR9.537.128.748.15 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK7.9312.269.16 1MO8.7711.078.28 3MO9.1110.758.18 6MO9.3210.508.21 9MO9.44