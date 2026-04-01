UAEが水を差す、ホルムズ海峡再開に向け戦闘準備進めるドルと原油が上昇 UAEが湾岸諸国で初めてイラン紛争に参加する可能性がある。WSJが報じている。 アラブ首長国連邦（UAE）はホルムズ海峡を開通させるため戦闘の準備を進めているという、湾岸諸国の中でイランに対し最も強硬な姿勢を示している。 UAEは米国欧州アジアに対し、武力による海峡開放に向けた連合の結成を強く求めている。イランは命をかけた戦いを繰り