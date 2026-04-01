腰椎椎間板ヘルニアのため当面の間、ダンス・パフォーマンス及び長距離の移動を控えているモーニング娘。の野中美希が近況を報告した。３月３１日にインスタグラムで「お仕事帰りに少しお散歩した日」と始めて、コーヒーを持ちながら白コーデで街を歩く姿をアップした。野中は「パフォーマンスはお休み中ですが、出来るお仕事をしたり、頭を働かせて出来ること模索したり、ヘルニアのリハビリをとにかく地道にがんばったりし