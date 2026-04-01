大谷翔平（c）SANKEI ＜2025年3月31日（火）（日本時間4月1日）MLB ロサンゼルス・ドジャース 対 クリーブランド・ガーディアンズ ＠ドジャー・スタジアム＞ 【動画】大谷翔平は道具も異次元だった！元メジャーリーガーが驚愕スペックを熱弁 開幕からの連勝がストップしたドジャース。リベンジに向けてこの日もガーディアンズとの試合に臨む。 この日の主役はなんとい