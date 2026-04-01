ＮＨＫ・Ｅテレ「おかあさんといっしょ」の２１代目「うたのおねえさん」で、歌手の小野あつこが１日までに自身のインスタグラムを更新し、事務所を移籍したことを報告した。「このたび、ご縁をいただき、ＳＡＩＬＦＯＲ株式会社とマネジメント契約を締結する運びとなりました。活動十周年という節目を迎えるにあたり、新たな一歩を踏み出します」と新事務所との契約を発表。「これからも、自分とお子さんたちを繋いでくれた音