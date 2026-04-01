◆米大リーグブルージェイズ５―１ロッキーズ（３１日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）ブルージェイズの岡本和真内野手（２９）が３１日（日本時間４月１日）、ロッキーズ戦に「４番・三塁」でスタメン出場し、メジャー初適時打を放つなど快音を響かせた。チームは２試合ぶりに勝利した。巨人時代のチームメートであるロッキーズの菅野が相手ベンチから見守る１打席目は２回先頭で迎えた。フルカウントから真ん中低