６人組アイドルグループ「超ときめき♡宣伝部」の菅田愛貴が３１日にＳＮＳを更新。超美肌ショットを披露した。インスタグラムで「『美的』創刊２５周年特別記念号！記念すべき号に掲載いただけて、とても嬉しいですありがとうございます！夢月さんメイクで、素敵に撮影していただきました！」とつづり、顔にズームしたショットをアップ。おでこを出して、透明感あふれる肌が際立つショットとなっている。最後に「皆