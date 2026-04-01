スーパーで見かけない日はないほど定番になったブロッコリー。2026年4月、ついに国が特別に重要な野菜として認める「指定野菜」に仲間入りします。ばれいしょ（じゃがいも）が追加された1974年（昭和49年）以来、約50年ぶりの追加となります。どんな意味があるのか気になりますよね。私たちの生活にはどんな影響があるのか、詳しく解説します。 この記事のまとめ 2026年4月、ブロッコリーがついに「指定野菜」に格上げ 価格が安