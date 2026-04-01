7年ぶりの新作俳優の小林薫（74）が主演を務める人気ドラマ「深夜食堂」の新シリーズが、今秋にMBS・TBS系の深夜帯の「ドラマイズム」枠で放送されることが先ごろ発表された。ドラマの原作は全世界でシリーズ累計発行部数900万部を突破した、安倍夜郎氏の同名コミック（小学館刊）。日本を代表する国民的「食」コミックとして知られる。【写真を見る】190カ国に配信…世界的ヒットを支える豪華な出演陣舞台になるのは、人々が