俳優の速水もこみち（41）がきょう1日、自身のインスタグラムを更新。事務所「株式会社 IMOindigo magic」への所属を伝えた。【写真】雰囲気がらり！新ショット添えて新事務所を報告した速水もこみちきのう3月31日をもって、デビュー当時から所属していた研音を退所。きょうの投稿で「皆さん今日から新たなスタート、よろしくお願い致します！」と呼びかけた。同事務所には、グラビアアイドルの篠崎愛、飛び込み元世界選手