【ワシントン共同】米通商代表部（USTR）は3月31日、2026年版の貿易障壁報告書を公表した。日本に自動車の市場参入を阻む非関税障壁があるとして「日本市場への相互参入を提供するとの約束の取り組みを注視する」と強調した。