ことし3月24日午前、新潟県上越市の山中で発見された身元不明の男性の遺体について、警察のその後の捜査により、東京都八王子市に住む42歳の男性と判明しました。遺体が見つかったのは上越市儀明（ぎみょう）の山中です。警察によりますと24日午前10時すぎ、山菜取りをしていた女性から「山の中の斜面で男性の方が亡くなっているようだ」と通報があり、現場に臨場した警察官が林の中であおむけで横たわった状態の男性の遺体を発見