4月1日、各地で「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」のB1リーグ戦第28節が開催される。東地区では群馬クレインサンダーズが前節終了時点で3位へ浮上。6連勝と勢いを維持しており、今節はアルティーリ千葉とのホームゲームを迎える。 前節の群馬はアウェーで名古屋ダイヤモンドドルフィンズと対戦し、初戦を88－79で制すと、GAME2も78－74で勝利。2試合連続で