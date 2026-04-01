前節に横浜エクセレンスと熊本ヴォルターズの「りそなグループ B2 PLAYOFFS 2025‐26」進出が決まったB2。「りそなグループ B.LEAGUE 2025‐26 SEASON」B2リーグ戦も残り10試合を切った中、今シーズン最後の水曜開催となる第28節は、東地区4位の福井ブローウィンズが7つ目のイスを狙う。東地区首位争いでは、福島ファイヤーボンズが信州ブレイブウォリアーズに2ゲーム差