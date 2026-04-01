ライフドリンクカンパニーは大幅高で４連騰。３１日の取引終了後、食品や飲料を製造・販売するアイリスオーヤマ（仙台市青葉区）による株式保有比率が６．１５％から７．７０％に上昇したことが明らかになり、思惑視した買いが集まっている。東北財務局に提出された変更報告書によると、報告義務発生日は３月２４日。保有目的は「純投資」としている。アイリスオーヤマによるＬドリンク株式の保有については