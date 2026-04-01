サイバーセキュリティクラウドが大幅高で３日ぶりに反発している。３月３１日の取引終了後に関東財務局に提出された大量保有報告書で、ケイマン諸島に拠点を置く投資運用会社シルバーケイプ・インベストメンツによる株式保有割合が６．５０％と、新たに５％を超えたことが判明しており、これを受けて需給思惑的な買いが入っているようだ。保有目的は「純投資または場合により重要提案行為を行う可能性がある」として