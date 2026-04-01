鶴見製作所が大幅高で４日ぶりに反発している。３月３１日の取引終了後に関東財務局に提出された変更報告書で、米国の投資顧問会社ダルトン・インベストメンツによる株式保有割合が１１．６７％から１２．６９％に上昇したことが判明したことを受けて、需給思惑的な買いが入っているようだ。保有目的は「株価が過小評価されており魅力的な投資機会であると考えて長期的に保有する」としており、また「コーポレートガ