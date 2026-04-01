午前１１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１５０９、値下がり銘柄数は４４、変わらずは１４銘柄だった。業種別では３３業種中３２業種が上昇。値上がり上位に非鉄金属、銀行、機械、電気機器、石油・石炭、証券・商品など。値下がりは海運のみ。 出所：MINKABU PRESS