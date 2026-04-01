前節連勝で勢いに乗る群馬【© B.LEAGUE】 4月1日、各地で「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」のB1リーグ戦第28節が開催される。東地区では群馬クレインサンダーズが前節終了時点で3位へ浮上。6連勝と勢いを維持しており、今節はアルティーリ千葉とのホームゲームを迎える。前節の群馬はアウェーで名古屋ダイヤモンドドルフィンズと対戦し、初戦を88－79