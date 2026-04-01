SUPER EIGHTが、グループ初となる日本武道館公演『超八 in 日本武道館』のライブ映像商品を5月27日にリリースする。 （関連：SUPER EIGHTが鳴らし続ける青春――eighterと共に作り上げたステージ、“初”を刻んだ『超八 in 日本武道館』） 本公演は、21周年一発目のライブとして2025年11月26日～28日に開催したもの。レッドカーペットに5人のシルエットが浮かび上がり、中央に設置