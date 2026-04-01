開催：2026.4.1会場：グレートアメリカン・ボールパーク結果：[レッズ] 3 - 8 [パイレーツ]MLBの試合が1日に行われ、グレートアメリカン・ボールパークでレッズとパイレーツが対戦した。レッズの先発投手はブランドン・ウィリアムソン、対するパイレーツの先発投手はバッバ・チャンドラーで試合は開始した。2回表、9番 ニック・ヨーク 6球目を打ってセン