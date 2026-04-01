開催：2026.4.1会場：トゥルイスト・パーク結果：[ブレーブス] 2 - 5 [アスレチックス]MLBの試合が1日に行われ、トゥルイスト・パークでブレーブスとアスレチックスが対戦した。ブレーブスの先発投手はホセ・スアレス、対するアスレチックスの先発投手はアーロン・シバーレで試合は開始した。1回裏、2番 ドレイク・ボールドウィン 4球目を打ってセンターへのホӦ