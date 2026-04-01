オーランド・マジック vs フェニックス・サンズ日付：2026年4月1日（水）開催地：キア・センター（Orlando）最終スコア：オーランド・マジック 115 - 111 フェニックス・サンズ NBAのオーランド・マジック対フェニックス・サンズがキア・センター（Orlando）で行われた。 第1クォーターはオーランド・マジックがリードし28-21で終了する。第2クォーター