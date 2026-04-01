株式会社チョイスホテルズジャパンは、神奈川県横浜市のビジネスホテル「コンフォートホテル横浜関内」を3月31日（火）にリニューアルした。 コンフォートホテル横浜関内は、JR京浜東北・根岸線関内駅から徒歩約3分、横浜市営地下鉄関内駅から徒歩約1分の位置に所在。市街地であり、周辺にはショップやレストラン、オフィスを含む複合施設「BASEGATE横浜関内」のほか、横浜スタジアムや馬車道商店街、横浜赤