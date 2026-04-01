日本代表が欧州勢相手に好成績を残している。キリンワールドチャレンジ2026が3月31日に行われ、日本代表はイングランド代表と対戦。敵地『ウェンブリー・スタジアム』で行われた一戦は、23分に三笘薫が決めたゴールが決勝点となり、1−0で完封勝利を収めた。この結果、日本代表はイングランド代表相手に4試合目にして初白星（1分け2敗）を飾った。また、イングランド代表は試合前までアジア勢に対して10試合無敗（6勝4分け）