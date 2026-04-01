イタリア代表を率いるジェンナーロ・ガットゥーゾ監督が、FIFAワールドカップ2026欧州予選プレーオフ敗退の失意を口にした。3月31日、イタリアメディア『ガゼッタ・デロ・スポルト』が伝えている。FIFAワールドカップ2026欧州予選真っ只中の昨年6月に、ルチアーノ・スパレッティ氏の後任としてジェンナーロ・ガットゥーゾ氏を監督に据えたイタリア代表は、“闘犬”の下で6試合で勝ち点15を稼いだものの、首位を走るノルウェー