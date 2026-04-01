なぜ今春は自動車業界で、社長交代や経営陣刷新がこれほど集中するのか？とりわけトヨタと、いすゞは3年という短い期間での社長交代だ。本来であれば、社長業をやり切れる期間ではないと筆者は考える。26年度の動きを予測するためにも、各社の人事のポイントを見直しておこう。（佃モビリティ総研代表佃 義夫）トヨタの近健太・新社長が取引先480社に語った内容とは？トヨタ自動車、三菱自動車工業、いすゞ自動車の3社が4月1日