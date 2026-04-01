［国際親善試合］日本 １−０ イングランド／３月31日／ウェンブリーもし故障離脱中の南野拓実が北中米ワールドカップに間に合わなくても、この男がいればカバーしてくれるのではないか。いや、むしろ南野が戻ってきてもベンチに置いておくのはもったいない。そう思わせてくれるほど、イングランド戦の中村敬斗は圧巻だった。 日本代表は現地３月31日、ウェンブリー・スタジアムでFIFAランキング４位の強豪