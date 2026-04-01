SUPER EIGHTが、5月27日にライブBlu-ray＆DVD『超八in日本武道館』をリリースする。 ■SUPER EIGHTの青春を体現するようなバンド楽曲を中心に19曲を披露 2025年１月に感動と“キセキ”が詰まった20周年イヤーライブ『超DOME TOUR 二十祭』を駆け抜けたSUPER EIGHT。勢いはそのままに21周年一発目のライブとして2025年11月26日～28日に開催した、グループ史上初となる日本武道館公演『超八in日本武道館』