1日の外国為替市場のドル円相場は午前11時時点で1ドル＝158円75銭前後と、前日午後5時時点に比べ88銭の大幅なドル安・円高。ユーロ円は1ユーロ＝183円49銭前後と34銭のユーロ高・円安で推移している。 株探ニュース