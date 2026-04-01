鹿児島市立桜島中学校。鹿児島のシンボルのふもとにあるこの学校は、桜島学校の開校に伴い、3月いっぱいで79年の歴史に幕を下ろします。3月11日、13人の最後の卒業生が巣立ちの日を迎えました。歴史と未来が交わる“最後の春”を見つめました。 ■今年だけの――特別な春 （桜島中3年・原明咲さん）「みんなとはこれからもずっといっしょにいたい。卒業したくないと何度思ったことでしょう。しかし卒業の日はやって